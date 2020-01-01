За "ошибки" в декларации снова будут сажать: Зеленский подписал указ

Президент одобрил возвращение жестких наказаний за ложь в декларации, отмененных Конституционным судом.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об усилении административной и уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Речь идет о проекте закона Украины, которым предлагается внести ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный. Сегодня Владимир Зеленский данное решение СНБО утвердил.

Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

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Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). За умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов, виновному будет грозить вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет. Для более серьезных “ошибок“ в декларации может грозить уже тюрьма на срок до двух лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления). Здесь также виновному может грозить наказание вплоть до двух лет тюрьмы.

На момент этой публикации данный законопроект еще не был подан в Верховную Раду.

Напомним, Зеленский приветствовал принятие закона о референдуме. Принятие закона было одним из пунктов его предвыборной кампании, напомнил Зеленский и добавил, что закон делает более четким диалог между властью и обществом.