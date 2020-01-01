Кличко не исключает введение нового локдауна в Украине

Карантинные ограничения усилят, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Виталий Кличко не исключает введение нового локдауна на территории Украины. Свое мнение мэр Киева объяснил в рамках брифинга.

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Так, по словам Кличко карантин могут усилить в том случае, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.

“Если мы потеряем контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна“, – рассказал политик.

Данный сценарий был реализован в некоторых европейских государствах, объяснил свою позицию градоначальник.

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Кличко также отметил, что по оценкам врачей, ужесточенные карантинные меры дали положительный результат. Однако говорить о том, что Украине удалось преодолеть вирус – пока что рано. По этой причине в Киеве, как и в других городах, сейчас действуют карантинные ограничения, введенные правительством в декабре 2020 года, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области роженица и младенец умерли из-за COVID-19.