Украинская хакерская группа грабила банки Европы и США – МВД

Потери зарубежных финучреждений составили около 2,5 миллиардов долларов.

Киберполиция разоблачила транснациональную группировку хакеров, которые распространяли опасный компьютерный вирус “EMOTET“. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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Хакеры с помощью вирусного программного обеспечения осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и Соединенных Штатов Америки. В результате такой “деятельности“ иностранным банкам и финучреждениям нанесено 2,5 миллиарда долларов убытков.

Отмечается, что в разоблачении хакеров украинским правоохранителям помогали их коллеги из правоохранительных органов Германии, США, Великобритании и Нидерландов. Инфраструктура “EMOTET“ включала серверы, расположенные по всему миру, и фактически была БОТ-сетью.

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“Вирус“ распространялся путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и т.д. Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение о распространении COVID-19.

Проникнув в программное обеспечение, вирус использовал “инфицированную“ технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои счета.

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Во время следственных действий установлены двое граждан Украины, которые обеспечивали работу инфраструктуры распространения вируса и поддерживали его бесперебойную деятельность.

Обыски также прошли на территории Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании. По результатам изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, носители информации, содержащие сведения о компаниях, на которые осуществлялись кибератаки. Также изъяты банковские карточки, деньги, черновые записи с паролями, логинами и ключами.

Сейчас деятельность БОТ-сети “EMOTET“, которая располагалась на более чем 90 серверах в разных странах мира, полностью заблокирована.

Также установлены другие участники хакерской группировки, проводятся меры по их задержанию.

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