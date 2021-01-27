Украинцам пересчитают пенсии: Известна дата
В Украине предлагают внедрить ежегодную индексацию пенсионных выплат до 1 марта. Нововведение может вступить в силу уже с 2022 года.
Читай также: Индексация пенсий: Шмыгаль анонсировал новации на 2021 год
Соответствующее решение на очередном заседании принял Кабмин в среду, 27 января.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, принятое решение исключит “политические манипуляции и обеспечит рост пенсионного обеспечения граждан“.
“Правительство предлагает с 2022 установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект“, - отметил он.
Читай также: Стал известен размер пенсии Трампа
Премьер заявил о том, что законопроект исключит несправедливость. Шмыгаль подчеркнул, что некоторые категории граждан были лишены индексации.
“После согласования правительством этот проект закона в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Верховной Рады“, - подытожил он.
- Напомним, средний размер пенсии в Украине на 1 января текущего года составляет 3507, 51 грн. При этом планируется запуск накопительной пенсионной системы. Она может заработать уже 1 января 2023 года.