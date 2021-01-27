Украинцам пересчитают пенсии: Известна дата

Индексацию пенсий в Украине Кабмин предлагает проводить не позднее 1 марта ежегодно.

В Украине предлагают внедрить ежегодную индексацию пенсионных выплат до 1 марта. Нововведение может вступить в силу уже с 2022 года.

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Соответствующее решение на очередном заседании принял Кабмин в среду, 27 января.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, принятое решение исключит “политические манипуляции и обеспечит рост пенсионного обеспечения граждан“.

“Правительство предлагает с 2022 установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект“, - отметил он.

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Премьер заявил о том, что законопроект исключит несправедливость. Шмыгаль подчеркнул, что некоторые категории граждан были лишены индексации.

“После согласования правительством этот проект закона в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Верховной Рады“, - подытожил он.