Мужчина использовал свой револьвер.

На Житомирщине зять подстрелил тещу во время ссоры depositphotos.com - Иллюстрированное фото

На Житомирщине зять подстрелил собственную тещу во время семейной ссоры. Женщина получила травму ноги. Подробности передает пресс-служба областного управления Нацполиции.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел 26 января в Попельнянском районе. Около 18:30 в полицию поступило заявление от медиков скорой помощи, что в больницу была доставлена 66-летняя жительница одного из сел с ранением бедра.

На месте проживания пенсионерки правоохранители установили, что женщину ранил ее 48-летний зять. Мужчина употреблял с тещей алкоголь, в один момент между родственниками возникла бытовая ссора. В разгаре подозреваемый выстрелил в пенсионерку из револьвера Флобера.

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Известно, что потерпевшей была оказана медицинская помощь без госпитализации. Полиция возбудила производство по статье “Умышленные легкие телесные повреждения“.

За ранение тещи мужчине может угрожать наказание в виде штрафа или же 2 лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что под Винницей совершенно нападение на 96-летнего ветерана войны.