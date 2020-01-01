В Украине стартует ипотека в 7% годовых - Зеленский

Взять дешевую ипотеку смогут те, кто покупает готовое жилье, и те, кто строит дом своими силами.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал постановление Кабмина о дешевой ипотеке в 7%. Соответствующее заявление размещено на сайте ОП в среду, 27 января.

Важно: Приобрести жилье, построенное до 2015 года, в ипотеку нельзя

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“Постановление предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости“, - говорится в сообщении.

Дешевая ипотека будет доступна в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%“.

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“Доступная ипотека была среди важных пунктов моей предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан“, - подытожил Зеленский.