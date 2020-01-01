Решение коснется получателей и поставщиков услуг.

Кабмин создал Реестр социальных услуг: Что это значит depositphotos.com

В среду, 27 января, Кабинет министров принял решение создать Реестр получателей и поставщиков социальных услуг. О том, что это значит, рассказала пресс-служба Минсоцполитики.

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В сообщении указывается, что решение Кабмина позволит создать в стране алгоритм прозрачности рынка поставщиков соцуслуг, а также регистрации субъектов.

Начиная с 27 января начнутся усиленные работы по включению в Реестр как поставщиков, так и получателей услуг всех субъектов хозяйствования, которые действуют на рынке социальных услуг, отметили в министерстве.

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КГГА и областные администрации уже получили поручение, согласно которому они должны организовать работу по соблюдению поставщиками соцуслуг определенных критериев деятельности.

Ранее сообщалось, что Украина введет санкции против авиакомпаний РФ за полеты в Крым.