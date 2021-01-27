В Украине уровень бедности превышает 50%, - ученые

Уровень бедности привязан к прожиточному минимуму.

По данным Института демографии им. М.В. Птухи НАНУ, в Украине уровень бедности превышает 50%. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор Института Элла Либанова.

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Она отметила, что в первом полугодии 2020 года уровень бедности в нашей стране составлял 51%, а сейчас "вероятно выше".

Показатель уровня бедности, который вычисляют в Институте демографии, привязан к прожиточному минимуму, установленному государством.

"Речь идет о том же наборе товаров и услуг, который используется при расчете "официально установленного" прожиточного минимума, но Министерство социальной политики учитывает цены ежемесячно", - сказала Либанова.

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Директор Института демографии сообщила, что в 2020 году в Украине увеличились показатели бедности. Причина – пандемия коронавируса и карантин, ведь из-за этого многие украинцы потеряли работу.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что более четверти украинцев находятся за чертой бедности. В Украине наблюдается такое явление, как "бедность работающих".