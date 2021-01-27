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В Украине уровень бедности превышает 50%, - ученые

Комментариев: 2
Уровень бедности привязан к прожиточному минимуму.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

По данным Института демографии им. М.В. Птухи НАНУ, в Украине уровень бедности превышает 50%. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор Института Элла Либанова.

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Она отметила, что в первом полугодии 2020 года уровень бедности в нашей стране составлял 51%, а сейчас "вероятно выше".

Показатель уровня бедности, который вычисляют в Институте демографии, привязан к прожиточному минимуму, установленному государством.

"Речь идет о том же наборе товаров и услуг, который используется при расчете "официально установленного" прожиточного минимума, но Министерство социальной политики учитывает цены ежемесячно", - сказала Либанова.

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Директор Института демографии сообщила, что в 2020 году в Украине увеличились показатели бедности. Причина – пандемия коронавируса и карантин, ведь из-за этого многие украинцы потеряли работу.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что более четверти украинцев находятся за чертой бедности. В Украине наблюдается такое явление, как "бедность работающих".

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Теги: Украина, уровень бедности, бедность
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Комментариев (2)
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bwexseer    27.01.2021, 15:51
Оценка:  -21
bwexseer
Когда суммы в барыжных платёжках в отопительный период за услуги ЖКХ в подавляющем большинстве случаев составляют от 50 до 150% совокупного дохода домохозяйства,это уже не бедность.Это геноцид.
hcr    27.01.2021, 15:41
Оценка:  -23
hcr
После следующего майдана уровень бедности будет 100%.
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