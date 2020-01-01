В Черновцах троллейбус прогрели горящим факелом
В Черновцах женщина-водитель троллейбуса “ремонтировала“ транспорт факелом. Об этом сообщает местное издание “Молодой буковинец“.
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Очевидцы троллейбуса зафиксировали происходящее на видео и разместили в сети. На ролике видно, как женщина с горящим факелом прогревала детали прямо в салоне, где и находились пассажиры.
Водитель возмутилась состоянием транспорта, на котором вынуждена работать.
Накупили гов**, а вы езжайте как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, подыхайте, - сказала она
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В Черновецком троллейбусном управлении подтвердили информацию издания. Чиновники рассказали, что такой случай был.
“Водитель прогревала не мотор, и не тормоза. Это была трубка, по которой подается вода в подушки амортизации троллейбуса – она подмерзла“, - говорится в комментарии LIGA.net.
- Ранее сообщалось о том, что в Одессе маршрутчик высадил мужчину с инсультом, который позже умер.