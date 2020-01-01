В Черновцах троллейбус прогрели горящим факелом

Водитель троллейбуса таким необычным способом "ремонтировала" транспорт.

Женщина-водитель также возмутилась состоянием транспорта, на котором вынуждена работать Скрин

В Черновцах женщина-водитель троллейбуса “ремонтировала“ транспорт факелом. Об этом сообщает местное издание “Молодой буковинец“.

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Очевидцы троллейбуса зафиксировали происходящее на видео и разместили в сети. На ролике видно, как женщина с горящим факелом прогревала детали прямо в салоне, где и находились пассажиры.

Водитель возмутилась состоянием транспорта, на котором вынуждена работать.

Накупили гов**, а вы езжайте как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, подыхайте, - сказала она

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В Черновецком троллейбусном управлении подтвердили информацию издания. Чиновники рассказали, что такой случай был.

“Водитель прогревала не мотор, и не тормоза. Это была трубка, по которой подается вода в подушки амортизации троллейбуса – она подмерзла“, - говорится в комментарии LIGA.net.