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В Украине хотят разрешить двойное гражданство: Подробности

Комментариев: 4
Соответствующий законопроект размещен на сайте Рады.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Украине предлагают разрешить двойное гражданство. Соответствующий законопроект под номером 4640 размещен на сайте Рады.

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Согласно документу, украинцам предлагается право получить гражданство другого государства без потери украинского. Также иностранцы смогут получить гражданство Украины без отказа от гражданства родной страны.

По словам одного из авторов Олега Дунды, вопрос с двойным гражданством в Украине “находится в тени, а законопроект поможет многим украинцам с двумя паспортами“. 

Законопроект допускает двойное гражданство и с Российской Федерацией. При этом лицам с российскими паспортами запрещают голосовать и участвовать в выборах.

Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт, - говорится в сообщении

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Дополнительно документ предусматривает декларирование наличия или отсутствия иностранного гражданства. За нарушение и подачу недостоверных данных авторы предлагают ввести административную и уголовную ответственность.

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Теги: Украина, двойное гражданство, законопроект
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Комментариев (5)
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nynyterr    27.01.2021, 17:45
Оценка:  0
nynyterr
С должностями на госслужбе понятно.А вот отказ в голосовании лицам с двойным гражданством-это дискриминация и ущемление конституционных прав.Ибо Конституция имеет высшую силу в законодательстве.В отличии от антиконституционных законопроектов проамериканских выблядков из числа временной власти.
bwexseer    27.01.2021, 16:47
Оценка:  -23
bwexseer
Лицам с российскими паспортами запретят голосовать и участвовать в выборах?Так ведь вовсе не обязательно на эти выборы брать свой российский паспорт.Можно просто взять свой украинский паспорт и спокойно проголосовать.А откажут-подааать иск в суд по поводу ограничения прав и свобод гражданина Украины
Брюква_и_Клюква    27.01.2021, 17:16
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Информация про твое мокшанское гражданство будет в базе избирателей и тебя просто не внесут в списки, даже если ты свой куриный паспорт спрячешь в ж.опе.
Meritus    27.01.2021, 16:44
Оценка:  0
Meritus
Зелена твань працює за вказівками Кремля і олігархів. Подвійне громадянство забезпечить сепаратистам отримати поряд з російськими і українські паспорти, а значить і можливість приймати участь у виборах. Тед саме і для звільненого крима. Вгадайте, за що і за кого будуть голосувати ці п"громадяни"
Graddfeydd    27.01.2021, 16:35
Оценка:  0
Graddfeydd
Рашку, Иран, Северную Корею следует внести в исключения - зачем это говно нам нужно в украинском гражданстве?
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