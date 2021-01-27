В Украине хотят разрешить двойное гражданство: Подробности

Соответствующий законопроект размещен на сайте Рады.

В Украине предлагают разрешить двойное гражданство. Соответствующий законопроект под номером 4640 размещен на сайте Рады.

Читай также: Украине нужно двойное гражданство, но не с РФ, - Кулеба

Согласно документу, украинцам предлагается право получить гражданство другого государства без потери украинского. Также иностранцы смогут получить гражданство Украины без отказа от гражданства родной страны.

По словам одного из авторов Олега Дунды, вопрос с двойным гражданством в Украине “находится в тени, а законопроект поможет многим украинцам с двумя паспортами“.

Законопроект допускает двойное гражданство и с Российской Федерацией. При этом лицам с российскими паспортами запрещают голосовать и участвовать в выборах.

Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт, - говорится в сообщении

Читай также: Глава МИД поддерживает двойное гражданство

Дополнительно документ предусматривает декларирование наличия или отсутствия иностранного гражданства. За нарушение и подачу недостоверных данных авторы предлагают ввести административную и уголовную ответственность.