Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КСУ

Проект закона будут дорабатывать.

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект № 4288 "Про восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству". Об этом свидетельствуют данные парламента.

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Указывается, что проект закона отозвали для того, чтобы внести в него поправки. 27 января Верховная Рада получила письмо, в котором речь шла об отзыве законопроекта № 4288.

В Верховной Раде законопроект № 4288 зарегистрировали 29 октября 2020 года. Президент обозначил его как неотложный. Документ сразу передали на ознакомление членам Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Этим законопроектом Зеленский хотел прекратить полномочия судей Конституционного Суда Украины.

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Ранее стало известно, что председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, сотрудники которого не пускают его в здание КСУ. Уже утвержден состав судей по этому делу.