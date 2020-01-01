Появилось приложение для контроля "слуг народа"
Украинцы теперь могут проконтролировать добросовестность работы депутатов от фракции "Слуга народа".
В App Store и Play Маркет появилось приложение “Фракція СН“. При его помощи украинцы могут следить за результативностью работы народных избранников.
Приложение бесплатное. Указывается, что оно обновляется в онлайн-режиме.
Итак, граждане могут проследить за:
- новостями по законопроектам,
- посещаемостью народных депутатов.
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Известно, что существует вторая версия приложения, предназначенная непосредственно для нардепов СН. Например, они могут следить за “рейтингами эффективности и деструктивности“.
“У меня 21 место по эффективности и 192 по деструктивности. То есть, я достаточно конструктивный депутат“, - прокомментировал Александр Корниенко Стране.
- Ранее сообщалось о том, что закон о наказании за кнопкодавство вступил в силу.