Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось приложение для контроля "слуг народа"

Комментариев: 0
Украинцы теперь могут проконтролировать добросовестность работы депутатов от фракции "Слуга народа".
Приложение прокомментировал Александр Корниенко
Приложение прокомментировал Александр Корниенко
Страна

В App Store и Play Маркет появилось приложение “Фракція СН“. При его помощи украинцы могут следить за результативностью работы народных избранников.

Приложение бесплатное. Указывается, что оно обновляется в онлайн-режиме.

Итак, граждане могут проследить за:

  • новостями по законопроектам,
  • посещаемостью народных депутатов.

Читай также: Сменила имидж: Тимошенко засветила в Раде новую прическу

Известно, что существует вторая версия приложения, предназначенная непосредственно для нардепов СН. Например, они могут следить за “рейтингами эффективности и деструктивности“.

“У меня 21 место по эффективности и 192 по деструктивности. То есть, я достаточно конструктивный депутат“, - прокомментировал Александр Корниенко Стране.

Функционал и наполнение приложения для нардепов более расширенное
Функционал и наполнение приложения для нардепов более расширенное
Страна

Поделись:
Теги: Слуга народа, приложение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь