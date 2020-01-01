Появилось приложение для контроля "слуг народа"

Украинцы теперь могут проконтролировать добросовестность работы депутатов от фракции "Слуга народа".

В App Store и Play Маркет появилось приложение “Фракція СН“. При его помощи украинцы могут следить за результативностью работы народных избранников.

Приложение бесплатное. Указывается, что оно обновляется в онлайн-режиме.

Итак, граждане могут проследить за:

новостями по законопроектам,

посещаемостью народных депутатов.

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Известно, что существует вторая версия приложения, предназначенная непосредственно для нардепов СН. Например, они могут следить за “рейтингами эффективности и деструктивности“.

“У меня 21 место по эффективности и 192 по деструктивности. То есть, я достаточно конструктивный депутат“, - прокомментировал Александр Корниенко Стране.

Функционал и наполнение приложения для нардепов более расширенное Страна