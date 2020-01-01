ГБР завело дело на детектива НАБУ за финансовые махинации
Государственное бюро расследований вручило подозрении бывшему начальнику отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом информирует пресс-служба ГБР.
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Чиновник подозревается сразу по трем статьям Уголовного кодекса:
- мошенничество, то есть завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 УК Украины);
- подстрекательство к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины);
- использование заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).
Следствием установлено, что работник НАБУ склонил врача одной из больниц к составлению и выдаче заведомо ложного листка нетрудоспособности. После чего указанный документ был использован для получения страховых выплат за период временной нетрудоспособности. Этим чиновник ввел в заблуждение руководство и комиссию по социальному страхованию НАБУ.
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Следователями ГБР установлено, что в период, когда злоумышленник якобы получил травму в Полтавской области, где он обратился в больницу и впоследствии продлил “больничный“, на самом деле находился в Киеве.
При проведении выемки документов в указанном учреждении здравоохранения была получена информация об отсутствии медицинской документации о прохождении лечения чиновника, а корешок листа нетрудоспособности не содержит личной подписи работника НАБУ.
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Таким образом, чиновник мошенническим путем завладел материальной помощью на общую сумму более 30 000 гривен.
Одновременно, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении вышеуказанному врачу в служебном подлоге, то есть составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
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Досудебное расследование продолжается.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, против экс-министра обороны начнут спецрасследование. Подозреваемый скрывается от следствия, поэтому суд разрешил использовать специальную процедуру расследования.