Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР завело дело на детектива НАБУ за финансовые махинации

Комментариев: 0
Работнику антикоррупционного ведомства грозит статья за подлог.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук ГБР

Государственное бюро расследований вручило подозрении бывшему начальнику отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Читай также: Требовали несуществующий долг: В Киеве двое копов пойдут под суд

Чиновник подозревается сразу по трем статьям Уголовного кодекса:

  • мошенничество, то есть завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 УК Украины);
  • подстрекательство к составлению и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины);
  • использование заведомо ложного официального документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Следствием установлено, что работник НАБУ склонил врача одной из больниц к составлению и выдаче заведомо ложного листка нетрудоспособности. После чего указанный документ был использован для получения страховых выплат за период временной нетрудоспособности. Этим чиновник ввел в заблуждение руководство и комиссию по социальному страхованию НАБУ.

Читай также: Киевские полицейские пять лет выписывали себе липовые зарплаты

Следователями ГБР установлено, что в период, когда злоумышленник якобы получил травму в Полтавской области, где он обратился в больницу и впоследствии продлил “больничный“, на самом деле находился в Киеве.

При проведении выемки документов в указанном учреждении здравоохранения была получена информация об отсутствии медицинской документации о прохождении лечения чиновника, а корешок листа нетрудоспособности не содержит личной подписи работника НАБУ.

Читай также: Бывший мэр Ирпеня пойдёт под суд

Таким образом, чиновник мошенническим путем завладел материальной помощью на общую сумму более 30 000 гривен.

Одновременно, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении вышеуказанному врачу в служебном подлоге, то есть составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Читай также: Задержан подполковник харьковской полиции

Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, против экс-министра обороны начнут спецрасследование. Подозреваемый скрывается от следствия, поэтому суд разрешил использовать специальную процедуру расследования.

Поделись:
Теги: НАБУ, ГБР, мошенничество
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь