На Закарпатье венгерские дипломаты получили письмо с угрозами

Полиция ищет авторов электронного письма.

В Закарпатской области полиция ищет лиц, которые отправили венгерским дипломатам в городе Берегово электронное письмо с угрозами. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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С заявлением в полицию обратились представители Консульства Венгрии в Берегово. Они сообщили о получении электронного письма, в котором содержались угрозы венгерским дипломатам и вообще всем украинцам венгерского происхождения.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами). Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

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Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что венгры, которые живут в Украине, не склонны к сепаратизму. И нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести вред украинским венграм на Закарпатье.