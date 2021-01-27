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На Закарпатье венгерские дипломаты получили письмо с угрозами

Комментариев: 1
Полиция ищет авторов электронного письма.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/

В Закарпатской области полиция ищет лиц, которые отправили венгерским дипломатам в городе Берегово электронное письмо с угрозами. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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С заявлением в полицию обратились представители Консульства Венгрии в Берегово. Они сообщили о получении электронного письма, в котором содержались угрозы венгерским дипломатам и вообще всем украинцам венгерского происхождения.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами). Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

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Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что венгры, которые живут в Украине, не склонны к сепаратизму. И нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести вред украинским венграм на Закарпатье.

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Теги: Закарпатская область, полиция, Берегово, венгры, письмо, угрозы
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Комментариев (1)
nynyterr    27.01.2021, 17:34
Оценка:  -22
nynyterr
Похоже наши проамериканские псевдопатриоты,почему то называющие себя проукраинскими патриотами,очень хотят чтобы Венгрия не только бы запретила нашей временной власти даже мечтать о членстве в ЕС и НАТО,но и вернула Закарпатье в"родную гавань".
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