Трое харьковчан наладили канал переправки бандитов в Украину

Преступникам предлагали услуги по нелегальному пересечению российско-украинской границы.

В Харьковской области СБУ совместно с другими силовыми ведомствами разоблачила группу, организовавшую канал нелегальной переправки людей из России и обратно. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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“Оперативники спецслужбы установили, что группировка состояла из трех жителей Харьковского региона“, - отметил он.

По его словам, члены группы в течение года через связи в криминальной среде подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу. По оперативной информации, “клиентами“ фигурантов были нелегально находившиеся в стране иностранцы, а также представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом. Стоимость “трансфера“ составляла $ 1,5 тыс. за каждого нелегального мигранта.

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной переправки людей через госграницу Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении трем участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины проверяет, использовался ли перекрытый канал нелегальной миграции боевиками т.н. “Л/ДНР“.

Напомним, украинские заводы закупали продукцию ОРДЛО. Масштабный канал поставок был налажен через Россию.