Кулеба отреагировал на угрозы венграм украинского происхождения

Он назвал угрозы дешевой провокацией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал “дешевой провокацией“ электронное письмо с угрозами, полученное венгерскими дипломатами в городе Берегово. Об этом он заявил в Twitter.

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“Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто“, - написал Кулеба.

Украинский министр иностранных дел считает, что авторы электронного письма с угрозами по отношению к украинцам венгерского происхождения, скорее всего, находятся за пределами Украины. Такое предположение он сделал, исходя из того, что в слове “Украина“ есть две ошибки.

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Напомним, Консульство Венгрии в городе Берегово получило по электронной почте письмо, в котором содержатся угрозы венгерским дипломатам и вообще всем украинцам венгерского происхождения.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами). Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.