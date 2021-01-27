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Кулеба отреагировал на угрозы венграм украинского происхождения

Комментариев: 1
Он назвал угрозы дешевой провокацией.
Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто
Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто
twitter.com/DmytroKuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал “дешевой провокацией“ электронное письмо с угрозами, полученное венгерскими дипломатами в городе Берегово. Об этом он заявил в Twitter.

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“Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто“, - написал Кулеба.

Украинский министр иностранных дел считает, что авторы электронного письма с угрозами по отношению к украинцам венгерского происхождения, скорее всего, находятся за пределами Украины. Такое предположение он сделал, исходя из того, что в слове “Украина“ есть две ошибки.

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Напомним, Консульство Венгрии в городе Берегово получило по электронной почте письмо, в котором содержатся угрозы венгерским дипломатам и вообще всем украинцам венгерского происхождения.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами). Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

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Теги: Дмитрий Кулеба, письмо, угрозы, венгры, дипломаты
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Комментариев (1)
GreenPeace!    27.01.2021, 17:47
Оценка:  0
GreenPeace!
Дибильный закон...ущемление прав русскоязычных украинцев.Превращение в рабов.
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