В Одессе непогода повалила деревья

Очевидцы делятся фото и видео в социальных сетях.

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В Одессе бушует непогода - город заметает снегом, деревья падают на авто и дома. Соответствующими фото делятся очевидцы в социальных сетях.

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В частности, по улице Балковской тополь рухнул на жилой дом. Как результат, дерево повредило одному из жителей окно. Также повреждены авто, припаркованные у дома.

Согласно сообщению Одесского городского совета, непогода повалила 59 деревьев. При этом 15 из них обрушились на линии электропередач, из-за чего в городе перебои с электричеством.

Еще в 9:30 утра местные власти запретили въезд большегрузного транспорта

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Тем временем в ГСЧС Одессы попросили граждан воздержаться от поездок по городу до улучшения погодных условий.

Для устранения последствий непогоды в ГСЧС привлекли 320 человек и 134 единицы техники.