Менее 40 миллионов: Названа численность населения Украины

Демографы подтверждают результаты электронной переписи прошлого года, которые не согласуются с госстатистикой.

В Украине сейчас по факту проживает около 38 миллионов человек. При этом спустя несколько десятилетий население сократится до 25-30 млн человек. Об этом в интервью LIGA.net заявила директор Института демографии Украины Элла Либанова.

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По ее словам, до 2014 года эксперты оценивали, что на 2050 год население Украины будет 36 млн человек.

“Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, менее года подряд находятся за границей, то 38 млн - без части Донбасса и Крыма. Есть оценки, что через несколько десятилетий останется 25-30 млн украинцев“, - заявила Либанова.

Следует отметить, что по данным Государственной службы статистики в Украине на 1 декабря 2020 года численность наличного населения составила 41,6 млн человек.

Напомним, по данным электронной переписи населения, которую в конце 2019 года провела команда министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, население Украины составило 37,3 млн человек.