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Менее 40 миллионов: Названа численность населения Украины

Комментариев: 1
Демографы подтверждают результаты электронной переписи прошлого года, которые не согласуются с госстатистикой.
Украинцев становится всё меньше
Украинцев становится всё меньше
depositphotos.com

В Украине сейчас по факту проживает около 38 миллионов человек. При этом спустя несколько десятилетий население сократится до 25-30 млн человек. Об этом в интервью LIGA.net заявила директор Института демографии Украины Элла Либанова.

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По ее словам, до 2014 года эксперты оценивали, что на 2050 год население Украины будет 36 млн человек.

“Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, менее года подряд находятся за границей, то 38 млн - без части Донбасса и Крыма. Есть оценки, что через несколько десятилетий останется 25-30 млн украинцев“, - заявила Либанова.

Следует отметить, что по данным Государственной службы статистики в Украине на 1 декабря 2020 года численность наличного населения составила 41,6 млн человек.

Напомним, по данным электронной переписи населения, которую в конце 2019 года провела команда министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, население Украины составило 37,3 млн человек.

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Теги: демография, перепись населения
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Комментариев (1)
nynyterr    27.01.2021, 17:38
Оценка:  +1
nynyterr
А что здесь удивительного,если ежедневно уходят из жизни 1500+ человек,а рождаются не более 800,если за последние 7 лет после Пэрэмоги Революции Мужского Достоинства несколько миллионов человек уехали на ПМЖ в нормальные страны,а львиная доля оставшихся очень им завидует.
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