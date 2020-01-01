В Минздраве назвали главную причину смертности в Украине

Министр обещает изменить программу медицинских гарантий.

Глава Минздрава Максим Степанов назвал главную причину смертности в Украине. Ею являются сердечно-сосудистые заболевания. В 2019 году от этого диагноза умерли более 138 тыс граждан. Слова министра о том, как власти хотят изменить ситуацию, передает пресс-служба ведомства.

Читай также: В Украине уровень бедности превышает 50%, - ученые

В сообщении указывается, что в 2021 году Минздрав собирается изменить программу медицинских гарантий. В ней будет усовершенствован процесс оказания медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми болезнями.

“Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в Украине. Только за 2019 год было пролечено 2,622 млн пациентов с таким диагнозом. Умерли 138 тыс человек“, – отметил политик.

Так, в новой программе медгарантий не только увеличат государственные тарифы на лечение, но и проведут разграничения в случае оплаты за пролеченные случаи со стентированием или без него.

“Например, за оказание медицинской помощи человеку при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях с проведением стентирования государство заплатит 32 тыс гривен“, – указывается в сообщении.

Читай также: Ковид-паспорта в Украине: Ляшко рассказал детали

Степанов заявил, что в 2020 году медицинская помощь при остром мозговом инсульте в стационарных условиях и оказание помощи при остром инфаркте миокарда были отнесены к приоритетным услугам. Также был установлен повышенный тариф на оказание помощи.

Ранее сообщалось, что с апреля за “химию“ онкобольным будет платить государство.