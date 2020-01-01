Скандал с иконой в Боснии: Украина направит экспертов в Сараево

Украинские эксперты изучат икону, чтобы понять, действительно ли она украдена в Украине.

Украина направит в Боснию и Герцеговину экспертов для исследования иконы, которую представитель сербской общины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает Радіо Свобода.

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Сообщается, что украинские эксперты должны выяснить, действительно ли эта икона имеет украинское происхождение.

Соответствующая договоренность достигнута во время встречи посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василия Кирилича с министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович. Кириличу еще предстоит встретиться с главным прокурором страны Горданой Тадич.

Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Боснию представитель местной сербской общины подарил 300-летнюю позолоченную икону святого Николая. Как выяснилось, икона была похищена в оккупированном Луганске. Это спровоцировало скандал в самой Боснии и на международной арене.