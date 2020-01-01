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В 2020 году в Украине декретная помощь составляла 34,4 тыс грн

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В общей сумме выплатили 4,9 млрд грн помощи по беременности и родам.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В 2020 году средний размер декретной помощи от Фонда социального страхования Укрианы составлял 34,4 тысячи гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда на правительственном портале.

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Более 42 тысячи работающих украинок, находившиеся в 2020 году в декретном отпуске, получили от ФССУ в общей сумме 4,9 миллиарда гривен помощи по беременности и родам.

Такую помощь Фонд выплачивает одним платежом на основании листка нетрудоспособности, который выдается с 30 месяца беременности.

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Помощь по беременности и родам от ФСС компенсирует 100% потерянной зарплаты независимо от длительности страхового стажа женщины. Она выплачивается с первого дня и до окончания соответствующего отпуска.

Ранее стало известно, что в Украине появится пакет помощи беременным. Пакет бесплатных услуг для будущих мам будет включать сбор анамнеза, осмотр, УЗИ, кардиотокографию, лабораторную диагностику.

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Теги: декрет, украинки, беременность, роды, фонд социального страхования
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