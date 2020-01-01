Пытались запугать: В Хмельницкой области сожгли машину депутата

Авто сгорело дотла.

В Хмельницкой области сожгли машину депутата городского совета. Пострадавшая, которая входит в земельную комиссию, считает, что ее хотели запугать. Подробности передает организация ВО “Свобода“.

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Так, по имеющейся информации сгорел автомобиль депутата горсовета Каменец-Подольского Олеси Понятовской. В сообщении указывается, что происшествие должно было запугать политика, которая состоит в постоянной земельной комиссии. Депутат также является членом ряда других комиссий, которые проверяют коммунальные предприятия и управленческие компании по фактам нарушения их деятельности.

Фото с места происшествия ВО "Свобода" / Facebook

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Стоит отметить, что машина политика было якобы подпалена в среду, 27 января, около 01:00. Авто выгорело дотла.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком будут судить горе-мать, которая до смерти избила свою 4-летнюю дочь.