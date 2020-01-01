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В Украине запретят бумажные документы - Федоров

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Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство цифровой трансформации.
Глава Минцифры Михаил Федоров
Глава Минцифры Михаил Федоров
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В Украине началась разработка законопроекта, согласно которому уже с 1 сентября 2021 года госорганам запретят требовать бумажные документы. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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“Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021 года госорганам в Украине требовать бумажные документы/справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах“, - отметил он.

Paperless - это наша маленькая мечта, - подытожил он

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал программу Paperless. Это означает предоставление цифровых услуг, без бумаг.
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Теги: михаил федоров, Минцифры, документы, бумага
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