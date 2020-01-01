Под Краматорском на учениях обстреляли жилые дома

Силовики проверяют сообщение о попадании пуль в жилые дома во время учений.

Государственная погранслужба Украины проверяет информацию о попаданиях пуль в жилой дом во время учений пол Краматорском. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что в среду, 27 января, в местных СМИ появилась информация о повреждении двумя пулями окон жилых домов в поселке Ясногорка Краматорского района.

“В ходе служебной проверки было установлено, что на одном из военных полигонов, недалеко от поселка, 26 января проводились занятия по практической стрельбе одного из подразделений ГПС Украины“, - говорится в сообщении.

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По данному факту в Госпогранслужба назначила служебное расследование. Также ведется работа по урегулированию ситуации с жильцами домов.

Напомним, в Измаиле подросток устроил стрельбу на детской площадке. Пострадали двое мальчиков 13 и 14 лет.