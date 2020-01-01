Нападал на женщин: В Черновцах задержали рецидивиста

Мужчину подозревают минимум в двух нападениях.

В Черновцах полицейские задержали грабителя, который нападал на женщин. Как сообщает пресс-служба полиции, сейчас злоумышленник обоснованно подозревается в совершении двух грабежах.

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На днях в полицию Черновицкой области поступили два сообщения об ограблении женщин в одном из спальных районов города. В обоих случаях неизвестный мужчина рывком вырвал у пострадавших сумки, в которых были деньги, банковские карточки, личные документы и другие вещи.

Чтобы найти грабителя, полицейские опросили пострадавших и очевидцев преступлений, а также тщательно отработали территорию района, ранее судимых лиц и места возможного сбыта вещественных доказательств.

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По результатам проведенных следственно-оперативных действий правоохранители выяснили, что к указанным грабежам причастен 28-летний житель Черновцов. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователи полиции сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сегодня по ходатайству полицейских Шевченковский районный суд города Черновцы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, под Винницей мужчина с пистолетом ограбил ребенка. Полицейские квалифицировали событие как хулиганство, а суд отказался арестовывать подозреваемого.