Боевики активизировались: В зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов

Враг использовал гранатометы и стрелковое оружие.

С начала среды, 27 января, в зоне ООС было зафиксировано 6 обстрелов со стороны боевиков. Об их активизации стало известно из сообщения пресс-центра штаба ООС.

Читай также: Украинские заводы закупали продукцию ОРДЛО – СБУ

По имеющимся данным, в районе населенного пункта Зайцево, который является зоной ответственности оперативно-тактической группировки “Север“, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку от Луганского также велись обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Еще один обстрел из гранатомета был зафиксирован у Водяного.

Читай также: Под Краматорском на учениях обстреляли жилые дома

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“, в пригороде Марьинки и Авдеевки, боевики обстреливали позиции украинских бойцов из стрелкового оружия.

В пресс-центре отметили, что о всех фактах нарушения режима тишины украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

“Боевых потерь среди наших защитников нет“, – указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что трое харьковчан наладили канал переправки бандитов в Украину.