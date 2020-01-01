Боевики активизировались: В зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов
С начала среды, 27 января, в зоне ООС было зафиксировано 6 обстрелов со стороны боевиков. Об их активизации стало известно из сообщения пресс-центра штаба ООС.
Читай также: Украинские заводы закупали продукцию ОРДЛО – СБУ
По имеющимся данным, в районе населенного пункта Зайцево, который является зоной ответственности оперативно-тактической группировки “Север“, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку от Луганского также велись обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
Еще один обстрел из гранатомета был зафиксирован у Водяного.
Читай также: Под Краматорском на учениях обстреляли жилые дома
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“, в пригороде Марьинки и Авдеевки, боевики обстреливали позиции украинских бойцов из стрелкового оружия.
В пресс-центре отметили, что о всех фактах нарушения режима тишины украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.
“Боевых потерь среди наших защитников нет“, – указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что трое харьковчан наладили канал переправки бандитов в Украину.