Угроза диктатуры: Отстраненный глава КСУ пожаловался в Раду

Тупицкий пожаловался парламенту на "преступления Управления госохраны".

Отстраненный от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий пожаловался председателю Верховной Рады на “откровенное вмешательство в деятельность КС, блокирование его работы и противоправное влияние на судей“. Открытое письмо Тупицкого обнародовано на сайте КС.

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В своем письме Тупицкий напомнил, что президент Владимир Зеленский своими указом отстранил его от должности на 2 месяца. Он отметил, что Конституция не наделяет президента такими полномочиями, поэтому сам он не утратил статус судьи и продолжает занимать должность главы КС.

Он также пожаловался на действия сотрудников Управления государственной охраны, которые несколько дней не допускали его и других судей в здание КС, несмотря на то, что “Конституция гарантирует судьям неприкосновенность“.

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По словам Тупицкого, “к блокированию работы КС... было привлечено спецподразделение УГО “Булат“, которое используется для нейтрализации особо опасных преступников“.

В связи с этим он и другие судьи КС подали в прокуратуру заявления о преступлениях сотрудников УГО.

Тупицкий убежден, что УГО может не допускать других представителей разных ветвей власти на их рабочие места, а это в свою очередь может привести “к узурпации власти, изменению конституционного строя и установлению диктатуры“.

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Он также добавил, что по этому поводу обращался к президенту и даже просил “немедленно созвать заседание СНБО“.

Тупицкий просит ВР рассмотреть ситуацию с КС. А также “принять меры для исправления ситуации и предотвращения в будущем использования УГО для достижения противоправных целей“.

Напомним, Тупицкий написал обращение к Зеленскому. Глава КСУ заявил, что президент не имел права отстранять его от должности и попросил наказать сотрудников УГО, которые его не пускали на работу, а также немедленно созвать заседание СНБО.