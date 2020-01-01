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Ракетный крейсер Украина будет продан - Уруский

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С корабля снимут вооружение и выставят на торги. Если его не купят, то судно придется утилизировать.
Корабль начали строить 27 лет назад
Корабль начали строить 27 лет назад
wikimedia

Кабинет министров Украины решил продать или утилизировать недостроенный тяжелый ракетный крейсер Украина. Судно не сможет стать частью национального флота, в среду, 27 января, заявил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, пишет День.

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как "переходящее знамя" от правительства к правительству, до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно", - заявил вице-премьер-министр.

Он добавил, что крейсер мешает заводу, занимая место. Отметим, что судно находится в Николаеве на судостроительном заводе.

По словам Уруского, с корабля снимут вооружение и выставят на продажу. Если судном никто не заинтересуется, его утилизируют.

Крейсер Адмирал флота Советского Союза Лобов начали строить в 1984 году. Судно с тоннажем в 11,5 тысяч тонн и длиной 186,4 метров разрабатывалось для уничтожения авианосцев в океанах.

Сейчас на содержание корабля тратятся большие средства.

Названы главные приоритеты ОПК Украины

Ранее Олег Уруский заявлял, что армия нуждается в обновлении техники.
 

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Теги: Украина, армия и вооружение, судно, корабль, утилизация, продажа
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Источник: korrespondent.net

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