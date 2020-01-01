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Донецкая тюрьма, эро-гимнастика и мусор: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 27 января 2021 года.
Деми Роуз показала соблазнительную гимнастику
Деми Роуз показала соблазнительную гимнастику
instagram.com/demirose
Cмотрите фотогалерею Донецкая тюрьма, эро-гимнастика и мусор: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 27 января.

В Греции на стройке нашли древние статуи. В Украине снесли последний памятник Ленину.

Возле Верховной Рады протестуют охотники. В Каменец-Подольском депутату сожгли авто.

В Харькове на горе-мать открыли уголовное дело. В Полтаве пенсионерка устроила огромную свалку.

СБУ разоблачила схему контрабанды из "ЛНР". Опубликованы фото тюрьмы Изоляция в Донецке.

Британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram откровенные снимки. Деми Роуз показала соблазнительную гимнастику.

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Теги: археология, СБУ, Ленин, эротика, мусор, свалка, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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