Донецкая тюрьма, эро-гимнастика и мусор: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 27 января.
В Греции на стройке нашли древние статуи. В Украине снесли последний памятник Ленину.
Возле Верховной Рады протестуют охотники. В Каменец-Подольском депутату сожгли авто.
В Харькове на горе-мать открыли уголовное дело. В Полтаве пенсионерка устроила огромную свалку.
СБУ разоблачила схему контрабанды из "ЛНР". Опубликованы фото тюрьмы Изоляция в Донецке.
Британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram откровенные снимки. Деми Роуз показала соблазнительную гимнастику.
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