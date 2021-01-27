Из-за погоды объявлен красный уровень опасности: Какие регионы накроет

Южные регионы уже попали под мощный удар стихии, снегопады и метели идут на север.

Снегопады и метели вторглись с юга ГСЧС / Facebook

В южных и центральных регионах Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за сложных метеорологических условий. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Так, в Одесской и Николаевской областях объявлен наивысший – красный уровень опасности. В ближайшие два дня здесь ожидается мощный снегопад, высота покрова может составить 40 см, сильный ветер до 20 м/с, снежные заносы и метель.

В Кировоградской области – оранжевый уровень опасности с сильным мокрым снегом и заносами до 20-30 см.

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В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях – снежные заносы до 15 см, на дорогах гололедица.

Усиление ветра прогнозируется в Запорожской и Херсонской областях. Возможны порывы до 15-24 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

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По сообщению Укргидрометцентра, сложные погодные условия приведут к нарушению и остановке движения транспорта, перебоям энергоснабжения населенных пунктов.

На протяжении 27-28 января в столице также существенно ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снегопаде и гололедице, что может привести к пробкам и многочисленным авариям на дорогах.

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Сегодня вечером прогнозируется дождь, который перейдет в мокрый снег. Температура составит от 1 до 2 градусов тепла, а уже завтра похолодает до -6 и будет идти снег.

В КГГА отметили, что дорожные службы готовы к ухудшению погоды. “Киевавтодор“ начнет превентивную обработку дорог и тротуаров, задействуют 544 единицы специальной техники.

КГГА / Фейсбук

Напомним, украинских школьников могут отправить на “дистанционку“ из-за погоды. Минобразования направило в регионы срочное письмо.