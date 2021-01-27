Референдумов много и разных. Что приняла Рада

Идея народовластия — один из главных пунктов президентской предвыборной программы Владимира Зеленского.

Народовластие – одно из главных предвыборных обещания президента Владимира Зеленского. Осуществлять это самое народовластие можно через референдум.

В 2018 году Конституционный суд Украины отменил закон О всеукраинском референдуме, принятый в 2012 году. И вот Рада приняла новый закон о референдуме.

Корреспондент.net разбирался в его положениях.

О чем спросят

Новый закон предусматривает четыре типа вопросов, которые могут выноситься на всенародное голосование.

Первый – это утверждение закона, который меняет что-либо в трех разделах Конституции – I, III, XIII. Это общие положения – о государственном языке и символике, о едином гражданстве. Также в них описывается механизм проведения выборов, референдумов и изменения самой Конституции. Такой референдум может инициировать только президент.

Второй вопрос – это изменение территории Украины. Народное голосование по этому поводу запускает Верховная рада.

Третий и четвертый вид референдума инициируют рядовые граждане, но назначает их все равно президент. По народной инициативе могут подниматься вопросы общегосударственного значения, отмена какого-то закона или его отдельных норм.

Чтобы запустить референдум по народной инициативе, нужно собрать не менее трех миллионов подписей, причем минимум по сто тысяч в двух третьих областей страны. Этим должна заниматься инициативная группа.

Для признания референдума состоявшимся требуется, чтобы в голосовании приняли участие больше половины зарегистрированных избирателей. То есть 50%+1, что вполне может стать проблемой ввиду низкой явки на последних выборах.

Запрещается выносить на референдум вопросы:

- противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

- отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, а также на создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

- по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

- отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум можно выносить только один вопрос. Референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами. Повторный референдум по вопросам, которые ранее были поддержаны на другом референдуме, можно проводить не ранее, чем через три года; а если вопросы не были поддержаны — то минимум через год.

Как спросить

Вопрос должен иметь форму вопросительного предложения, четкую и понятную формулировку, не допускать различных толкований.

Не допускаются формулировки, которые вводят избирателей в заблуждение или подталкивают их к ответу, содержат «указание, намек, подстрекательство или иное побуждение к поддержке или отклонению вопроса всеукраинского референдума».

Контроль за соответствием вопроса всеукраинского референдума Конституции Украины осуществляет Конституционный суд.

Эксперты сразу обратили внимание на то, что в зависимости от формулировки вопроса можно получить нужный ответ на любой вопрос.

“Если мы спрашиваем, как вы относитесь к закону о продаже земли, люди в основном говорят "отрицательно". Если мы спрашиваем, должен ли собственник земли иметь право ее продать, то большинство считает, что да"”, - объясняет хитрость с постановкой вопроса директор КМИС Владимир Паниотто.

Риски и последствия

Наибольшие опасения у экспертов и депутатов вызвала возможность отменять уже принятые законы по итогам референдума. Поэтому нардеп от Голоса Сергей Рахманин назвал закон Зеленского «ядерным чемоданчиком, который может похоронить Украину» и инструментом «манипулятивных референдумов».

«Кто угодно по любому поводу сможет изменять, корректировать или отменять законы по неизвестным причинам, прикрываясь волей народа. Такое делали неоднократно, это очень старый прием, который использовали злодеи и мошенники даже вселенских масштабов», — пояснил Рахманин.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал «элементом народного вето» предусмотренную законом возможность отменять нормативные акты через референдум.

«Если народ видит, что закон принят неправильно… Если бы такой механизм был, когда голосовались законы 16 января (так называемые диктаторские законы), и народ имеет законную возможность отменить эти законы, — я молчу, что они были приняты неконституционным способом, — то, я думаю, что нам бы удалось избежать очень многих жертв», — сказал Стефанчук.

"С одной стороны, это действительно установка президента. И это правильно, потому что в Украине должен быть референдум. Сам закон выписали качественно. Но главный риск заключается в том, что политики получат новый инструмент, который они будут использовать либо в популистских целях, либо для того, чтобы разъединять и поляризировать общество", – прокомментировал новый закон политолог Игорь Попов.

Проведение одного референдума обойдется госбюджету примерно в 2 миллиарда гривен.