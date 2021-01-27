Ляшко: Украина от COVAX ждет 16 млн доз вакцины Pfizer

В розничной сети Украины вакцина от коронавируса появится не ранее второй половины 2021 года.

Украина ожидает от глобальной инициативы COVAX подтверждения поставки вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в количестве 16 миллионов доз. Ответ будет получен 29 января. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в среду, 27 января.

"По предварительным договоренностям, Украина от COVAX ожидает 16 миллионов доз вакцины. Также ожидается закупленная за госбюджет вакцина", - уточнил Ляшко.

Он добавил, что ГП Медицинские закупки Украины также ожидает портфолио от китайского производителя вакцин Sinovac "с точными данными о ее эффективности".

По прогнозам Ляшко, в розничной сети вакцина появится не ранее второй половины текущего года. При этом, напомнил чиновник, в Украине вакцинация начнется уже в феврале.

Ранее Ляшко заявлял, что Украина может получить COVAX-вакцину в феврале.

Также Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в нашей стране.

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