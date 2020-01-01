Полтавский "Форсаж": Банда обворовывала фуры на ходу
В Полтавской области полиция задержала преступную группу, которая занималась похищением товаров из грузовых автомобилей во время движения. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.
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Преступления сообщники совершали преимущественно ночью или рано утром, во время движения транспортных средств, взламывая замки и пломбы специальными устройствами. Они использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение.
Похищенное, в т.ч. продукты питания, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты, злоумышленники хранили по месту жительства и в частном доме, который приобрели в селе одного из районов области.
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В настоящее время следователями проведено более 20 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в автомобилях, гаражных и других помещениях. Во время следственных действий полицейские изъяли ряд вещественных доказательств противоправной деятельности преступной группы.
Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении 6 краж. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составляет около 700 тыс. гривен. Однако, следователи полагают, что данные лица могут быть причастны еще к около 30 аналогичным уголовным правонарушениям.
Ведется досудебное расследование по ч. 3 и 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве против домушников бросили спецназ МВД. Воры заперлись в обворованной квартире, где был сейф с оружием.