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Полтавский "Форсаж": Банда обворовывала фуры на ходу

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В Полтавской области банда использовала метод воровства из популярного кинобоевика.
Полтавский "Форсаж": Банда обворовывала фуры на ходу
© npu.gov.ua
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Полтавский "Форсаж": Банда обворовывала фуры на ходу
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В Полтавской области полиция задержала преступную группу, которая занималась похищением товаров из грузовых автомобилей во время движения. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Преступления сообщники совершали преимущественно ночью или рано утром, во время движения транспортных средств, взламывая замки и пломбы специальными устройствами. Они использовали специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение.

Похищенное, в т.ч. продукты питания, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты, злоумышленники хранили по месту жительства и в частном доме, который приобрели в селе одного из районов области.

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В настоящее время следователями проведено более 20 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в автомобилях, гаражных и других помещениях. Во время следственных действий полицейские изъяли ряд вещественных доказательств противоправной деятельности преступной группы.

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении 6 краж. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составляет около 700 тыс. гривен. Однако, следователи полагают, что данные лица могут быть причастны еще к около 30 аналогичным уголовным правонарушениям.

Ведется досудебное расследование по ч. 3 и 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве против домушников бросили спецназ МВД. Воры заперлись в обворованной квартире, где был сейф с оружием.

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Теги: банда, Полтавская область, кража, фура
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