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Ситуация в ООС: обстрелы не прекращаются

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По украинским позициям огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ВСУ нет.
Ситуация в ООС: обстрелы не прекращаются
Facebook/Операція об'єднаних сил

Вооруженные формирования Российской Федерации по состоянию на 17:00 среды, 27 января, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди наших защитников нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево сепаратисты открывали огонь по позициям бойцов ВСУ из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского обстреливали со станкового противотанкового гранатомета.

Также обстрелы фиксировались у Авдеевки и Марьинки из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ ", - подчеркнули в штабе ООС.

Накануне сообщалось о пяти обстрелах. Был ранен военный.

На Донбассе за год 153 тысячи нарушений – ОБСЕ
 

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Теги: Украина, война, донбасс, обстрел, сепаратисты, военнослужащие, ВСУ, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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