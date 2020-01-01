Ситуация в ООС: обстрелы не прекращаются

По украинским позициям огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Вооруженные формирования Российской Федерации по состоянию на 17:00 среды, 27 января, шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди наших защитников нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево сепаратисты открывали огонь по позициям бойцов ВСУ из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского обстреливали со станкового противотанкового гранатомета.

Также обстрелы фиксировались у Авдеевки и Марьинки из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ ", - подчеркнули в штабе ООС.

Накануне сообщалось о пяти обстрелах. Был ранен военный.

На Донбассе за год 153 тысячи нарушений – ОБСЕ



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet