Упрощение визового режима: Украина и Канада создали рабочую группу

Украина и Канада создают рабочую группу, которая будет работать над упрощением визового режима между странами, миграцией и мобильностью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в среду, 27 января.

Рабочая группа будет работать над вопросами в сфере миграции и мобильности, включая упрощение режима поездок украинцев в Канаду.

"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду, - заявил Дмитрий Кулеба.

Арсен Аваков подчеркнул, что первые шаги работы группы по мобильности позволят закрепить особый статус украинского-канадского партнерства и будут способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.

Дмитрий Кулеба и Арсен Аваков. mfa.gov.ua

Между тем президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал создания рабочей группы.

"Приветствую создание украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности. Уверен, этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Украины и Канады по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинцев в Канаду", - написал глава государства в Twitter.

Вітаю створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. Впевнений, цей новий інструмент сприятиме активізації двостороннього діалогу та з питань міграції та спрощенню режиму поїздок українців до Канади. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2021

Ранее сообщалось, что Канада планирует упростить визовый режим для украинцев.

Добавим, что Канада вводит новые правила въезда для прилетающих из-за рубежа пассажиров.



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