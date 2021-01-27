Упрощение визового режима: Украина и Канада создали рабочую группу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в среду, 27 января.
Рабочая группа будет работать над вопросами в сфере миграции и мобильности, включая упрощение режима поездок украинцев в Канаду.
"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду, - заявил Дмитрий Кулеба.
Арсен Аваков подчеркнул, что первые шаги работы группы по мобильности позволят закрепить особый статус украинского-канадского партнерства и будут способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал создания рабочей группы.
"Приветствую создание украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности. Уверен, этот новый инструмент будет способствовать активизации двустороннего диалога Украины и Канады по вопросам миграции и упрощению режима поездок украинцев в Канаду", - написал глава государства в Twitter.
Вітаю створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. Впевнений, цей новий інструмент сприятиме активізації двостороннього діалогу та з питань міграції та спрощенню режиму поїздок українців до Канади.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2021
Ранее сообщалось, что Канада планирует упростить визовый режим для украинцев.
Добавим, что Канада вводит новые правила въезда для прилетающих из-за рубежа пассажиров.
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