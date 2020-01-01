Экс-замглавы СБУ объявили о подозрении

Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова, подтвердили в спецслужбе.

Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 27 января.

"Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления – организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что сейчас принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Так, согласно информации правоохранителей, установлено, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

"Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали", – отметили в спецслужбе.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения Альфа Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства Андрея Наумова. Также сообщалось, что был задержан, но потом сбежал, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

Позже в СБУ подтвердили эту информацию, но заверили, что речь не идет о "разборках" между сотрудниками спецслужбы. При этом в ведомстве добавили, что не соответствуют действительности какие-либо слухи о том, что якобы кто-то скрылся в наручниках с места задержания.

Тем временем, появился Telegram-канал от имени Дмитрия Нескоромного, который назвал все происходящее провокацией и что он вынужден выехать в одну из стран Европы.

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