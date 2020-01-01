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В ОП рассказали о встрече нормандских советников

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Вторая в этом году встреча советников нормандской четверки проходила в формате видеоконференции.
Первая в этом году встреча нормандских советников прошла в Берлине 12 января
Первая в этом году встреча нормандских советников прошла в Берлине 12 января
Пресс-служба президента Украины

Состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 27 января.

Указано, что сегодняшняя встреча советников нормандской четверки проходила в формате видеоконференции.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", – говорится в сообщении.

Стороны договорились встретиться вновь, чтобы продолжить консультации по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

При этом в президентском офисе не рассказали, когда состоится следующая встреча на уровне советников.

Напомним, 12 января в Берлине состоялась первая в этом году встреча нормандских советников. Тогда они не смогли договориться ни по одному вопросу. Новая встреча была назначена на 22 января, но ее перенесли из-за трагического пожара в Харькове.

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Теги: Украина, Банковая, донбасс, новости Донбасса, нормандская четверка, нормандская встреча, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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