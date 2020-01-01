Киевляне продавали детали для пулеметов и снайперских винтовок – СБУ

Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправление за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

Служба безопасности блокировала канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов, организованный супругами из Киева. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 27 января.

По предварительным данным, подозреваемые скупали комплектующие для стрелкового оружия, в том числе для автоматов Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также для снайперских винтовок Драгунова.

Подозреваемые находили клиентов на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.

Фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько десятков фактов контрабанды (ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 УК Украины) и предупредили отправление за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к оружию.

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Ранее в Сумской области правоохранители задержали 25-летнего бывшего военнослужащего за сбыт 3 кило взрывчатки. От покупателя он получил 60 тысяч гривен.

Также полиция задержала членов ОПГ, которые наладили сбыт в Украине собственноручно изготовленного огнестрельного оружия и боеприпасов.

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