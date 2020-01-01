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НАБУ расследует дело по заявлению Верховного суда

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Никаких встреч сотрудников НАБУ с судьями или председателем Верховного суда не происходило.
Детективы НАБУ более часа собирали объяснения сотрудников Верховного суда
Детективы НАБУ более часа собирали объяснения сотрудников Верховного суда
Ukranews

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приходили в помещение Верховного суда для сбора объяснений в рамках расследования уголовного производства. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 27 января.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Верховного суда, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Панайотов Е.А. и Гудз В.М. 27 января 2021 года с 14:10 до 16:35 в помещении Верховного суда по адресу Орлика, 8 осуществляли сбор объяснений сотрудников Верховного суда по указанному заявлению", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что никаких встреч с судьями или председателем Верховного суда не происходило.

В то же время никаких других подробностей пресс-служба Верховного суда не предоставила.

Ранее на этой неделе Верховный суд запретил возврат или истребование принадлежащей государственному ПриватБанку сети из 247 автозаправочных станций. Были отменены постановления Хозяйственного суда Киева и Северного апелляционного хозяйственного суда.

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Теги: уголовное дело, детектив, детективы, расследования, расследование, Верховный Суд, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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