НАБУ расследует дело по заявлению Верховного суда

Никаких встреч сотрудников НАБУ с судьями или председателем Верховного суда не происходило.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приходили в помещение Верховного суда для сбора объяснений в рамках расследования уголовного производства. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 27 января.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Верховного суда, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Панайотов Е.А. и Гудз В.М. 27 января 2021 года с 14:10 до 16:35 в помещении Верховного суда по адресу Орлика, 8 осуществляли сбор объяснений сотрудников Верховного суда по указанному заявлению", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что никаких встреч с судьями или председателем Верховного суда не происходило.

В то же время никаких других подробностей пресс-служба Верховного суда не предоставила.

Ранее на этой неделе Верховный суд запретил возврат или истребование принадлежащей государственному ПриватБанку сети из 247 автозаправочных станций. Были отменены постановления Хозяйственного суда Киева и Северного апелляционного хозяйственного суда.

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