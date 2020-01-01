Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
В двух западных областях Украины ожидается повышение уровня воды в реках. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом в среду, 27 января, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По прогнозу Гидрометцентра, завтра на реках бассейна Припяти в Волынской и Ровенской областях уровень воды поднимется на 0,1-0,5 метра с постепенным разрушением ледового покрова", - говорится в сообщении службы.
В частности, ожидается затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешовском и Заречнянском районах.
Ранее в Киеве ограничили въезд грузовиков. Это связано с ожиданием сильного снегопада.
Ранее Укравтодор создал штаб по ликвидации последствий непогоды. В ближайшие двое суток в некотрых регионах Украины ожидается выпадение 20 сантиметров снега, метели и сильные порывы ветра.
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