В аэропорту Борисполь открыли пункт тестирования на COVID-19

Результат становится известен уже через 20 минут. Справку выдают на украинском и английском языках.

В аэропорту Борисполь открыли пункт тестирования на определение антигена коронавируса. Справку выдают на двух языках - украинском и английском, стоимость услуги 700-800 грн, а результат теста выдают через 20 минут. Об этом в среду, 27 января, сообщает avianews.com.

Отмечается, что пункт экспресс-тестирования работает круглосуточно в терминале D на втором этаже.

Здесь также можно сделать ПЦР-тест на коронавирус. Такая услуга стоит от 890 грн до 1400 грн в зависимости от выбранной лаборатории.

Отмечается, что наличие быстрого теста обязательно для полетов в Нидерланды или пассажиров, которые следуют транзитом через аэропорт Амстердама. Анализ необходимо сделать не позднее чем за 4 часа до вылета. Власти Нидерландов требуют двойное тестирование, что может снизить количество приезжих в страну.

Ранее сообщалось, что Великобритания ужесточит пограничные меры, чтобы предотвратить попадание новых мутаций COVID-19 в страну.

Также, Болгария будет требовать у всех путешественников, которые приезжают в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус.

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