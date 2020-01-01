Демограф рассказал, какой будет Украина в 2050 г.

"Донором людских ресурсов" для Украины могут стать бедные страны или такие, где существует опасность.

Демограф прогнозирует, что украинцев станет значительно меньше уже к 2050 году vesti-ukr.com

Уже к 2050 году население Украины сократится до 30 миллионов человек с нынешних 38 миллионов, и это без учета граждан, проживающих на временно неподконтрольных территориях на Донбассе и в аннексированном Крыму, заявила руководитель Института демографии Украины им. Птухи, академик Элла Либанова. Об этом, в среду, 27 января, пишет LIGA.net.

"Через 29 лет в Украине будет проживать от 29-30 миллионов человек", - спрогнозировала Либанова.

Специалист также напомнила, что еще до 2014 года Институт демографии Украины давал оценку на 2050-й с в 36 миллионов человек.

В то же время, академик отметила, что важнее не количество граждан, но качество их жизни в Украине.

"В Канаде значительно больше территория, население - меньше, а качество жизни с нами - несопоставимо. Если экономика Украины будет развиваться нормально и уровень жизни сравнится хотя бы с Польшей или Словакией, во-первых, уменьшится миграционный отток, во-вторых, сюда также начнут приезжать люди из других стран", - отметила Либанова.

При этом специалист призналась, что не может назвать эмиграцию таким уж большим благом, потому что она - проблема бизнеса, а иммиграция - проблема государства. Кроме того, по ее словам, прибывшие "требуют определенных гарантий уровня жизни и сохранения своей культуры".

"Не убеждена я и в готовности украинцев тесно сосуществовать с людьми другой ментальности, другого образа жизни", - добавила Либанова.

Глава Института демографии рассказала, что "донором" для Украины могут стать

бедные страны или такие, где существует опасность.

"Но есть мнение относительно потенциальной миграции в Украину, как в более демократическую страну, из России и Беларуси - если там продолжатся "закручивания гаек"", - сказала она.

Напомним, более 485 тысяч граждан Украины имеют статус безработных, что на 33% выше, чем годом ранее.

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