Генсек Совета Европы приедет в Украину - СН

Во время выступления на пленарной сессии ПАСЕ Пейчинович-Бурич заявила, что планировала в прошлом году посетить Украину, но Киев не создал для этого соответствующих условий.

В Украину с официальным визитом ориентировочно в марте 2021 года приедет генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич. Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

"Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в Россию не посетила Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно на то время президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности", - цитирует пресс-служба партии слова члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нардепа Леси Забуранной.

Она отметила, что ориентировочный срок визита генсека в Киев - март.

Также, сообщается, что во время встречи украинской делегации в ПАСЕ стороны обсудили ряд важных вопросов: выполнение решений Европейского суда по правам человека, недавнее решение ЕСПЧ по Крыму (относительно юрисдикции и приемлемости) против РФ, расширение Крымской платформы и ее поддержку со стороны Совета Европы.

Поднимался вопрос о Беларуси и защите прав человека, обсудили новую инициативу по работе с диаспорами на платформе ПАСЕ и последующим переносом такой идеи на межправительственный уровень, участие Генерального секретаря и оказание поддержки международном проект "Озеленение Украины".

К тому же, по словам Забуранной, во время встречи стороны рассмотрели вопросы расширения проектов для Офиса Совета Европы в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet