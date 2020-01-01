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Венгрия одолжит деньги на ремонт закарпатских дорог

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Венгрия подготовила проект модернизации моста через Тису в Захоне (венгерский город на границе с Украиной).
Венгрия готова дать Украине кредит в 50 млн евро на дороги в Закарпатье - глава МИД
Венгрия готова дать Украине кредит в 50 млн евро на дороги в Закарпатье - глава МИД
Дмитрий Кулеба / Twitter

Венгрия планирует предоставить кредит на 50 млн евро для строительства дорог и инфраструктуры в Закарпатской области, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. Об этом в среду, 27 января, сообщает Радио Свобода.

"Мы готовы предоставить кредит на 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье. Мы готовы продлить автострады М3 и М31 до границы с Украиной и мы готовы участвовать в строительстве инфраструктуры с украинской стороны", - заявил глава МИД Венгрии.

По его словам, Венгрия готова "продолжить автострады М3 и М31 до границы с Украиной и принять участие в развитии инфраструктуры с украинской стороны".

Также он рассказал о намерениях построить новый пограничный пункт:

"Мы уже подготовили, разработали проект модернизации моста через Тису в Загонь и хотели бы его реализовать. Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Ходасом и Великой Паладью".

Напомним,  министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Киев по приглашению украинской стороны.

Добавим, что Киев уже предложил Будапешту проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений, в которой будет зафиксировано обязательство сторон, "чтобы не было манипуляций".

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Теги: Украина, кредиты, Венгрия, дороги, Закарпатье, ремонт, строительство
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Источник: korrespondent.net

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