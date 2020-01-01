Украину сегодня засыплет снегом

Наибольшие снегопады ожидаются в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составит 30-40 см.

Синоптики обещают на четверг, 28 января, продолжение снегопадов, местами выпадет до 40 см снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях ожидается чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный).

В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега (І уровень опасности, желтый) на дорогах гололедица.

Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Напомним, накануне вечером Киев ограничил въезд грузовиков из-за непогоды. А водителей призвали не пользоваться личным автотранспортом во время снегопада без необходимости.

Снегопад в Одессе. Фоторепортаж

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