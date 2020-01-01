Главное 27 января: Компенсации за электричество и поощрение мигрантов

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Власти одобрили выделение компенсаций из-за роста цен на электроэнергию, в Кабмине будут пытаться заманить обратно украинцев, которые едут работать за границу. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Кабмин одобрил возвращение средств за подорожавшее электричество

Некоторым потребителям будет выплачена компенсация за повышенные цены на электроэнергию. Соответствующее решение принял Кабмин. Деньги на эти нужды выделили из госбюджета – 1,4 млрд грн. Речь идет о покрытии расходов за потребленную энергию за первый квартал 2021 года.

Украинцам, вернувшимся из-за рубежа, помогут с бизнесом на родине

Для трудовых мигрантов, которые хотят вернуться домой, будет предусмотрена финансовая помощь. Введение поддержки для экономической реинтеграции украинцев утвердил Кабмин. Согласно решению, гражданину Украины, желающему открыть свое дело на родине, полагается 150 тыс. грн.

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Озвучен газовый тариф за февраль

Нафтогаз утвердил цену на газ в феврале на уровне 6,86 грн за кубометр. Это меньше предельных 6,99 грн за куб, установленных Кабмином для отдельных абонентов и ОСМД. Также в компании пообещали в дальнейшем лучший тариф для потребителей, ниже рекомендованного Кабмином.

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Советники нормандской четверки встретились в видеоформате

Политические советники глав Украины, Германии, Франции и РФ собрались на очередную встречу онлайн. Представителем Украины в “нормандии” стал лидер ОП Андрей Ермак. В ходе совещания участники говорили о мерах, которые могли бы ускорить урегулирование конфликта на Донбассе.

Вступило в силу решение о санкциях за недостоверные данные в декларациях

Президент Владимир Зеленский подписал указ, в результате чего решение Совета нацбезопасности о недостоверном декларировании вступило в силу. В частности, документом предусмотрено уголовное наказание за неправдивые декларации или их непредоставление. Фигурантов может ждать ограничение или лишение свободы.

Напомним, ранее мы писали, что экс-замглавы СБУ объявили о подозрении. Также мы сообщали, что Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КСУ.

