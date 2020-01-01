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В ООС сепаратисты за сутки десять раз обстреляли позиции ВСУ

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Оккупанты использовали пулеметы, гранатометы, снайперское и стрелковое оружие. Потерь в рядах защитников нет.
Защитники открывали огонь в ответ
Защитники открывали огонь в ответ
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В течение минувших суток, 27 января, на фронте было зафиксировано 10 нарушений режима перемирия оккупантами.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, боевики проявили активность в районе ответственности тактической группы Восток. Там, близ Павлополя противник применил минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Рядом с населенным пунктом Богдановка сепаратисты пустили в ход станковый противотанковый гранатомет, стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. Помимо этого, было задокументировано несколько выстрелов из снайперского оружия, а близ Водяного на Приазовье – из подствольного гранатомета.

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В районе ответственности тактической группы Север, недалеко от Зайцево, оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета. А близ Луганского применили станковый противотанковый гранатомет.

Защитники нанесли ответный удар, открыв огонь в сторону позиций боевиков. О фактах нарушений было уведомлено представителей ОБСЕ. Боевых ранений и потерь в рядах ВСУ не зафиксировано.

В начале текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения не было задокументировано нарушений тишины. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролированной бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине появится институт ветеранского омбудсмена.

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Теги: оккупанты, сепаратисты, обстрелы, ООС, Донбасс
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