В Украине вновь начался рост заражений коронавирусом

Продолжают болеть более 190 тысяч украинцев.

В Украине за минувшие сутки, 27 января, медики подтвердили 5 529 новых случаев COVID-19, проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это почти на 2 тысячи случаев заражений больше, чем за предыдущий день.

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Состояние здоровья 1 941 человека вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы.

Больше всего новых случаев заражений в среду подтвердили во Львовской области (+454), в Киеве (+396), Харьковской (+313), Николаевской (+308) и Днепропетровской (+296) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (+45). Среди заболевших есть 248 детей и 236 медиков.

Украинские медики вчера провели 48 736 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 28 627. Всего с начала пандемии сделали 6 184 320 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 206 412 случаев СOVID-19. Выздоровели 992 031 человек (11 946 – за минувшие сутки), а 22 351 – умерли (149 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 192 030 человек.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил введение в Украине нового локдауна.