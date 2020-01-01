Укрзализныця уменьшила цены на вагоны в феврале

На большинство вагонов из своего парка тариф снижен в среднем на 100 грн.

Укрзализныця заявила об установлении новых расценок на использование вагонов из личного парка.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию ведомства.

Так, стоимость большей части типов вагонов стала меньше на 100 грн в феврале, чем в январе. Уточняется, что зерновозы будут стоить 450 грн, окатышевозы – 800 грн, полувагоны – 500 грн, думпкары, хоппер-дозаторы и спецвагоны для бригад сопровождения с нумерацией на “1“ – 662 грн.

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Тариф на использование цементовоза составит 668 грн, минераловоза – 1128 грн, автомобилевоза – 973 грн, универсальной платформы – 587 грн, фиттинговой платформы – 385 грн, крытого вагона – 600 грн, контейнерной платформы – 262 грн, вагона-термоса – 834 грн.

Цена на использование платформ-лесовозов, цистерн и переоборудованных из рефрижераторных крытых вагонов, не изменилась.

Отмечено, что новый подход к установлению тарифов зависит от “процента утилизации вагонов“. Его высчитывают посредством соотношения задействованных собственных вагонов в перевозках к полезному парку личных вагонов каждого типа.

Напомним, ранее мы писали, что ошибка Укрзализныци вызвала флешмоб в соцсети.

