Из-за циклона в 143 населенных пунктах Украины нет света

Сильнее всего пострадала Одесская область.

Из-за циклона, который со вчерашнего дня, 27 января, активно действует на юге Украины, по состоянию на утро 28 января обесточено 143 населенных пункта в четырех областях. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Сильнее всего от циклона пострадала Одесская область. Там нет электричества в 113 населенных пунктах. В Кировоградской области без света остаются 19 населенных пунктов, в Черкасской области – 10, а в Запорожской области – 1.

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение, но сегодня на юге Украины продолжит действовать циклон, поэтому возможны новые отключения населенных пунктов от электричества.

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Ранее из-за сложных метеорологических условий в южных и центральных регионах Украины объявили повышенный уровень опасности. В Одесской и Николаевской областях объявили наивысший уровень опасности – красный.